Excanterano del Arsenal muere días después de golpearse la cabeza

Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, ha fallecido este jueves tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido el pasado fin de semana.

Vigar, de 21 años, sufrió un golpe en la cabeza con un muro en el partido contra el Finchley este sábado en la Isthmian League Premier Division, es decir, la séptima división del fútbol inglés.

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El Martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana", dijo su familia en un comunicado.

Lee también: FIFA analiza extender a 64 selecciones el Mundial de 2030

Vigar llegó a la cantera del Arsenal con catorce años y estuvo siete, coincidiendo en las categorías inferiores de los 'Gunners' con futbolistas como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño and Brook Norton-Cuffy.

"Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo -una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida- y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil", dijo el Arsenal en un comunicado.