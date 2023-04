Este domingo se conocerá al campeón de la segunda edición del México Open at Vidanta. Los grandes favoritos son el español Jon Rahm y el estadounidense Tony Finau, dos de los mejores golfistas del mundo que llegaron a la última ronda peleando por el primer lugar en la tabla de posiciones. Sin embargo, la historia del Abierto Mexicano de Golf tiene 79 años y en ellos, seis mexicanos han sido campeones.

Por segundo año consecutivo, el torneo se llevó a cabo en Puerto Vallarta en el impresionante Campo de Golf Vidanta y recibió a siete mexicanos que integraron el cuadro principal de 144 golfistas.

Sin embargo, sólo Raúl Pereda y Sebastián Vázquez lograron superar el corte para las rondas finales. Pereda, incluso logró meterse en los primeros lugares con una actuación memorable en su debut en el PGA Tour. Aun así, en la segunda y tercera ronda, sumó un total de 10 bogeys que lo relegaron en la tabla de posiciones y el sueño de volver a ver un mexicano campeón se esfumó.

Lee también: Jon Rahm rompió récord de campo en el México Open at Vidanta

Los mexicanos campeones del abierto mexicano de golf





- 1970: Ernesto Pérez Acosta, 26 años después de su fundación, el torneo tuvo a su primer campeón mexicano en el Club de Golf Bellavista, ya cuando el torneo era reconocido a nivel internacional.

- 1976: Ernesto Pérez Acosta, seis años después, el oriundo de Tijuana vuelve a conquistar el trofeo, ahora en el Club de Golf La Hacienda.

- 2000: Esteban Toledo, nacido en Mexicali, fue campeón en el Club de Golf La Hacienda.

- 2002: Pablo Fernández, tercer mexicano en ganar el torneo, también fue campeón en el Club de Golf La Hacienda.

- 2005: Antonio Maldonado, último mexicano en levantar el trofeo en el Club de Golf La Hacienda.

- 2016: Sebastián Vázquez, uno de los dos mexicanos que compite en esta edición del México Open at Vidanta, fue campeón en el Club Campestre de Aguascalientes.

- 2021: Álvaro Ortíz escribió su nombre con letras de oro en Estrella de Mar Golf Club de Mazatlán.

Para esta edición, Vázquez recibió una exención por parte del PGA Tour por haber sido el mejor mexicano en el Tabachines Classic y Pereda, que ocupa el lugar número 810 en el ránking mundial, sorprendió a propios y ajenos con su debut en el Tour.

Dentro de los golfistas mexicanos que no superaron el corte para las rondas finales, destaca la presencia de Omar Morales y José Cristobal Islas, dos jóvenes integrantes del programa Value Next Generation, encargado de apoyar a los jugadores tricolores para que crezcan y lleguen al nivel más alto del golf mundial, por lo que en unos años podríamos ver sus nombres grabados en la plata del trofeo.