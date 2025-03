Escorpión Dorado y Franco Escamilla protagonizarán pelea de box; Alana Flores y Gala Montes completan cartelera

El boxeo sigue ganando popularidad en México, pero esta vez con una mezcla explosiva de creadores de contenido que suben al cuadrilátero para poner a prueba sus habilidades, más allá de las cámaras.

A través de las redes sociales, se anunció el evento “Supernova Strickers Orígenes”, un espectáculo que combina boxeo y entretenimiento, y que promete ser una auténtica fiesta este 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Alana Flores, conocida en redes sociales y dueña de Raniza FC, será una de las protagonistas. Se enfrentará a la cantante y actriz Gala Montes en un combate que ha levantado bastante expectativa. Pero la sorpresa no termina ahí, ya que el Escorpión Dorado, uno de los youtubers más populares de habla hispana, también será parte del cartel y se medirá ante el standupero Franco Escamilla.

El formato exacto de la pelea sigue siendo un misterio, ya que todavía no se han revelado detalles sobre la cantidad de rounds ni sobre el resto de los participantes. Lo que sí está claro es que este evento tiene el potencial de seguir el mismo camino que la famosa “Velada del Año” de Ibai Llanos.

“Quiero más, quiero pelear. Yo no me conformo con poco. Quiero alguien que esté a la altura y que sea una pelea llamativa, muchas quieren pelear conmigo, no muchas se atreven”, comentó Alana Flores, quien ha dejado claro que su ambición es llegar a lo más alto en este nuevo reto. La respuesta no tardó en llegar, y Gala Montes no se quedó atrás. “Te tuviste que ir a España para tener una pelea, pero no has peleado morra. No te quites tus guantes que esta sí será la pelea de tu vida”, respondió con tono desafiante.

Raniza FC clasificó a la final de la Kings League Américas, Alana Flores continúa errando penaltis / FOTO: Cortesía-Américas Kings League Santander

Por otro lado, el Escorpión Dorado no escatimó en burlas y comentarios sarcásticos: “Estoy rifando unos puta.... No es standupero, no es comediante, es un payaso.”, señaló el youtuber en un tono cargado de humor ácido.

No menos intensa fue la reacción de Franco Escamilla, quien, no dudó en devolver el golpe verbal. “Nos vemos en el Palacio de los Deportes, sirve de que lo conoces. ¿Por qué acepté pelear con el Escorpión? Porque está fácil, viene de colegio privado y yo pública. Sé que nunca se ha peleado, y todos los que han visto sus videos, han soñado alguna vez ponerle un putaz.. para que se calle el hocico. Después de esto serás el Escorpión Morado”.

Estas exhibiciones, que enfrentan a figuras del entretenimiento y creadores de contenido, van más allá de un simple combate de boxeo, convirtiéndose en un verdadero show que capta la atención de miles de seguidores.

