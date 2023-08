VIDEO: Entre lágrimas, la brasileña Marta recuerda el legado del futbol femenil

Previo a su duelo ante Jamaica, por el boleto a los octavos de final en el Mundial Femenil Australia – Nueva Zelanda 2023, Marta conmovió a todos en su conferencia de prensa.

La histórica futbolista brasileña recordó el crecimiento del futbol femenil en todo el mundo y, entre lágrimas, mencionó que ella no tenía referentes por falta de difusión.

"¿Saben que es lo bueno? Cuando comencé no había referentes femeninos. Ustedes no mostraban futbol femenil, ¿cómo iba yo a entender que llegaría a la selección y convertirme en referencia?", rememoró la jugadora de 37 años.

Marta asegura que tanto ella como muchas otras pioneras en el futbol femenil, abrieron puertas de oportunidad para muchas mujeres en diversos ámbitos.

"Ahora salgo a la calle y la gente me para, los padres me dicen 'mi hija te adora, quiere ser igual a usted’. Nadie conocía a Marta (en el Mundial 2003), ahora me convertí en referencia para muchas mujeres no solo en futbol… Acabamos abriendo muchas puertas para la igualdad”, declaró entre lágrimas, Vieira da Silva.

Marta 🇧🇷, símbolo del cambio de época. Emblema del fútbol brasileño. Los valores y el deporte como inspiración para los jóvenes. Excelente. Para escuchar varias veces. 👇



Francia lidera el Grupo F después de derrotar a Brasil y empatar con Jamaica, mientras que las brasileñas quedaron con tres puntos por su victoria sobre Panamá, ya eliminada; las sudamericanas están obligadas a ganar para acceder a la siguiente ronda.

