Emma Navarro quiere ser campeona en Mérida; la número 10 del ranking es feliz en México

Mérida.— La gran favorita a coronarse este fin de semana en el Abierto de esta ciudad es la estadounidense Emma Navarro, primera sembrada del torneo y raqueta número 10 del ranking WTA, con tan sólo 23 años.

Hace dos años, Navarro no pudo jugar el torneo y le quedó la espina de consagrarse en México.

“Fue difícil no poder jugar dos años atrás. Me había roto el abdomen y no me sentía bien lo suficiente para jugar. Estoy emocionada de volver. Este año, estoy buscando un título de 500 y si pudiera ser aquí en Mérida, sería increíble. Me siento bien, voy a jugar esta semana y veremos lo que puedo hacer”, dijo.

Emma, hija del exitoso empresario Ben Navarro y nieta del exjugador y entrenador de futbol americano Frank Navarro, fue nombrada por la WTA como la jugadora de Mayor Progreso la temporada pasada, al terminar en el puesto 8 del ranking, con un récord de 54 victorias y tan sólo 24 derrotas, así como un título en Hobart, el primero de su carrera; sin embargo, busca crecer y dar el siguiente paso a la grandeza, sin caer ante las expectativas que están sobre sus hombros.

“No siento ninguna presión extra. Creo que cada semana quiero hacerlo bien. No importa si soy la primera o la última persona en entrar al torneo. Puede que sea un poco más de expectativas externas, pero —para mí— los objetivos siempre serán los mismos y cada semana quiero hacer lo mejor, siempre estoy buscando ganar el torneo, no importa lo que sea”, agregó Navarro.