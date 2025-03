Emiliano Gómez, jugador del Puebla reaparece tras convulsión en pleno partido; "Podré irme a casa"

La Liga MX vivió hace unas horas un momento lleno de drama, al ver al atacante Emiliano Gómez sufrir una convulsión tras un fuerte choque de cabezas en el partido entre Querétaro y Puebla.

El atacante uruguayo, que recibió de inmediato la atención médica en la cancha y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, utilizó las redes sociales para mandar un mensaje a los seguidores.

Lee también Comentarista de Televisa es víctima de robo tras partido de América; "Alguien se avivó"

Con una sonrisa, Gómez agradeció la preocupación de los aficionados al futbol, que no dudaron en mandar mensajes de apoyo ante la imagen que poco tardó en darle la vuelta al mundo y adelantó que luego de unos estudios fue dado de alta.

"Primero que nada agradecerles a todos aquellos que me hicieron llegar su mensaje, comentarles que ya se me realizó estudios y salió todo bien. En unas horas ya me dan el alta y podré irme a casa", escribió en su cuenta de Instagram.

FOTO: ESPECIAL - Emiliano Gómez, jugador del Puebla reaparece

Lee también Efraín Juárez debuta al frente de Pumas en la Copa de Campeones de la Concacaf; se enfrenta al Alajuelense de Costa Rica

Luego de la fotografía de Emiliano Gómez, la institución compartió el reporte médico de su jugador, revelando que sufrió una conmoción cerebral y ha tenido una evolución favorable.

"El Club Puebla informa que nuestro jugador Emiliano Gómez, sufrió una conmoción cerebral durante el partido ante Querétaro en el que fue aplicado a cabalidad el protocolo establecido por la Liga Mx en estos casos y tas el cual, se determinó que fuera trasladado a un hospital para realizarle los estudios pertinentes y permaneces en observación durante las últimas horas. Su evolución ha sido favorable, así como los resultados de dichas pruebas por lo que el delantero ya fue dado de alta y regresará a Puebla", se puede leer en el comunicado.