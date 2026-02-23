Emiliana Arango y Katie Boulter sellan su pase a la segunda ronda del Mérida WTA 500

Este lunes la emoción del tenis se puso en marcha con el arranque de la cuarta edición del Mérida WTA 500 en las canchas duras del Yucatán Country Club, donde a lo largo de toda la semana se espera que el clima y el ambiente mexicano le pongan un ambiente especial al torneo.

En duelo más esperado de la jornada, la finalista de la edición anterior, la colombiana Emiliana Arango, 59 de la WTA y la mejor latinoamericana de la actualidad, se midió con la austriaca Anastasia Potapova, quien no le puso las cosas fáciles.

En especial en el primer set, donde la austriaca de origen ruso vino de atrás para poner en aprietos a la cafetalera. Al final, Arango logró imponerse 7-6 y 6-2 para consumar su primer triunfo en el torneo y citarse en la siguiente ronda ante la checa Marie Bouzkova.

Por su parte, en el tercer duelo del día la británica Katie Boulter se enfrentó a la brasileña Beatriz Haddad Maia, donde la europea se impuso por doble 6-4 para sellar su pase a la siguiente ronda. Y Al término de su enfrentamiento, la jugadora afirmó que aunque su idea es ir partido a partido su ambición es ganar un torneo 500.

“Estoy muy contenta de haber jugado tenis hoy que fue muy bueno y he competido muy bien. Así que estar lista para la siguiente ronda es genial para mí. Una batalla difícil, definitivamente no fue fácil. De hecho, las condiciones fueron muy diferentes a las que he estado practicando en la semana pasada. Así que estoy muy contenta” dijo.

“Definitivamente voy de juego a juego. Obviamente, he ganado un 500, de lo que estoy muy orgullosa. Los demás han sido 250, así que creo que sí puedo añadir otro a mi palmarés y ganar otro 500”, agregó Katie, quien espera en segunda ronda por la ganadora del partido entre la colombiana Camila Osorio y Janice Tjen, de Indonesia.

¿Qué ocurrió en los primeros partidos de la jornada?

La canadiense Marina Stakusic, ubicada en el puesto 142 del ranking WTA y presente gracias a una wildcard, eliminó a la quinta sembrada, la ucraniana Dayana Yastremska (número 49 del mundo). Stakusic se impuso con autoridad en sets corridos por 6-4 y 6-3, en un partido que duró apenas una hora y 27 minutos.

Con este resultado, la wildcard avanza a la segunda ronda, donde esperará a la ganadora del duelo entre la española Cristina Bucsa y la croata Donna Vekic, subcampeona olímpica y una de las jugadoras más experimentadas del cuadro.

Por otro lado, la joven promesa de Andorra, Victoria Jiménez Kasintseva, también celebró un importante avance al derrotar a la kazaja Yulia Putintseva en un partido intenso y disputado a tres sets: 6-4, 1-6 y 6-4. La andorrana mostró gran madurez y capacidad de recuperación tras perder el segundo set de forma clara, para cerrar el encuentro con determinación en el tercero.