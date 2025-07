Emanuel Villa revela que Ronaldinho no sabía cómo usar los cajeros en Querétaro; "Él necesitaba 30 mil pesos"

Uno de los mejores momentos en la historia de la Liga MX fue cuando la leyenda brasileña Ronaldinho se convirtió en refuerzo de los Gallos Blancos de Querétaro, donde deslumbró a todos los amantes del futbol mexicano con la magia que lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

Sin embargo, a sus compañeros, como Emanuel 'Tito' Villa, también los sorprendió con anécdotas fuera de la cancha.

Lee también Mundial de Clubes: Horarios y canales para ver EN VIVO los cuartos de final; HOY, sábado 5 de julio

Durante una entrevista con Más Deporte El Podcast, el exfutbolista argentino reveló una historia en la que el campeón del mundo con Brasil se acercó al contador de los Gallos para pedirle dinero.

“No tiene que ver tanto con el futbol, pero nos hace ver cómo vivía la vida fuera de las canchas, termina el entrenamiento y Ronaldinho busca al contador del equipo, lo encuentro y pregunta si le puede prestar 30 mil pesos, porque no tenía y el hermano estaba en Miami”, contó Villa.

En aquel entonces, 'Dinho' era la figura de Banco Multiva, entidad patrocinadora del Querétaro; sin embargo, no sabía cómo usar los cajeros automáticos y desconocía la posibilidad de acercarse a ciertos asistentes para que le den dinero.

Lee también Julián Araujo anhela derrotar a “su otra patria” en la final; “Mi sueño es jugar contra Estados Unidos”, asegura

“El contador le dice ‘Si, Ronal, no tengo en este momento, pero podemos ir al banco si quieres’ y ahí le dice, ‘tenemos un banco dónde tú eres la cara, ahí puedes retirar tú dinero porque ahí te depositan tú nómina’, el dice ‘¿cómo?’, ¿yo puedo ir y me lo van a dar a mí?’ y el contador responde ‘si cuando menos necesitas una identificación para poder sacar dinero’" agregó Tito.

Finalmente, el actual comentarista de TUDN comentó que “está chistosa la anécdota pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 35 años no sabía que podía ir al banco y sacar su plata, o sea, siempre fue muy manejado por su hermano, era de ‘¿cuánto necesitas’, ‘1 millón de pesos’, ‘pues toma’. Ya de tarjeta de crédito ni le preguntamos, porque imagínate, no sabía lo que era un banco. Es una anécdota que me marcó con él" concluyó.

Lee también Philly López, el encargado de "poner guapos" a los jugadores de la Selección Mexicana antes de cada juego; todo inició en 2016