El Vampiro se retira de la lucha libre: "Un golpe mal y puedo morir"

El Vampiro pone fin a su carrera en la lucha libre tras 40 años dedicados al deporte de las llaves y recontra llaves, el principal motivo es cuidar su salud.

"Hace unas semanas terminé en el hospital, un golpe más mal y puedo morir, mi cuello tiene una fractura y cuento con más de 26 contusiones en mi cabeza", expresó el gladiador.

El originario de Canadá subió por última vez al ring en Triplemanía XXXI -parte 1- en Nuevo León, el rival fue Chessman, pero El Vampiro no está enojado con el 'Asesino de la Luz Roja' por los sillazos que le propinó, ya que "yo estaba tomando el riesgo, con el Alzheimer nadie quiere que siga luchando, pero acepté con la condición de que no me pegaran en la cabeza, pero no pasa nada, así es la deporte".

El luchador adelantó que está en negociaciones con Triple A para realizar una función de despedida, porque se ha dado cuenta que ha llegado el momento de decir adiós por la situación que atraviesa el pancracio.

"Estoy furioso en la forma en que los promotores abusan del talento, la lucha libre es del pueblo, no de los empresarios", opinó.

Vampiro remarcó que se siente satisfecho por lo que consiguió en el ring.

"No le debo nada a la lucha libre y menos la lucha libre me debe algo a mí", indicó el gladiador.

Ahora el 'Casanova' se dice un aficionado más de la lucha libre y quiere disfrutar de su vida personal.

"Quiero hacer otras cosas, mi pasión es mi música, mi programa de radio y mi escuela de Krav Maga", sentenció el Vampiro.