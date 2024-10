El 'Toro' Fernández sobre su regreso con Cruz Azul: La pasé jodido, pero ahora estoy feliz

Regresar anotar y volver a sentir esa conexión con la afición, fue lo que sintió Gabriel Fernández con su retorno a las canchas tras 8 meses de ausencia por lesión. El equipo de Juárez fue su víctima en la fecha 13 del Apertura 2024.

El 'Toro' Fernández entró de cambio al minuto 72 por Lorenzo Faravelli y tras unos segundos en el campo, en su primer toque con el balón llegó su gol para poner a La Máquina arriba 4-0.

Tras concluir el partido y recibir ovación por el aficionado cementero, confesó en zona mixta que no espera así su regreso a las canchas: “Fueron 8 meses largos, la pasé jodido, pero hoy en día puedo decir que estoy feliz. No me lo imaginaba así (mi regreso) pero muy contento. Me estoy preparando muy bien para lo que viene, quiero estar a la par de mis compañeros”.

Fernández confesó que pasó por momentos difíciles durante su etapa de recuperación: “Mucha felicidad, fue un proceso largo, duro por momentos y terminar así es una gran alegría”.

El uruguayo regresa en un momento importante para él y Cruz Azul, ya que es la parte más importante del campeonato, sumado a ello, el enfrentar el fin de semana a su exequipo, los Pumas en Ciudad Universitaria.

“Enfrentaremos a Pumas de la mejor manera. Trataré de dar lo mejor, estoy en proceso de poder mejorar y trataré de poder de llegar a CU y dar lo mejor de mi, finalizó con una sonrisa el 'Toro' Fernández.