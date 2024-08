El portero Alex Padilla encabezaría las sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre

El técnico Javier Aguirre está próximo a dar su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana y parece que podría dar varias sorpresas incluidas en la portería.

En las últimas horas distintos medios nacionales han revelado que el arquero Alex Padilla que milita en el Athletic Club de España sería llamado por el Vasco para la fecha FIFA de septiembre.

La titularidad con el equipo de Bilbao y sus actuaciones le darían esta oportunidad a Padilla, según informó el reportero Carlos Hernández, de Fox Sports.

Además, tanto Javier Aguirre como su auxiliar Rafael Márquez lo tienen identificado, ya que ambos recientemente trabajaron en el futbol español donde Padilla se ha desarrollado a nivel juvenil y ahora como profesional.

Los últimos arqueros que han sido llamados a la Selección Mexicana son Luis Ángel Malagón de América, Julio González de Pumas, Raúl Rangel de Chivas y Carlos Acevedo de Santos, se desconoce quiénes podrían completar las opciones en el arco del tricolor.

Guillermo Ochoa no estaría en esta primera convocatoria de Javier Aguirre ya que el portero no tiene equipo, al salir del Salernitana no ha concretado algún contrato con otro club.

¿Quiénes podrían ser las otras sorpresas de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Las especulaciones sobre los posibles futbolistas convocados por Javier Aguirre para los siguientes partidos de México han comenzado.

Se especula que habrá el regreso de algunos jugadores que Jaime Lozano dejó fuera en sus últimos llamados.

Los nombres que toman fuerza para sorprender en la Selección Mexicana son:

Alex Padilla - Athletic Club

Henry Martín – América

Raúl Jiménez – Fulham

Hirving Lozano – PSV

Julián Araujo - Bournemouth