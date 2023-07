“El objetivo es la Liguilla”, asegura Tuca que le mencionó el ingeniero Velázquez

Para Ricardo Ferretti el no tener un equipo competitivo desde el inicio del torneo, complica el parado táctico. El no contar con jugadores de calidad, implica a que no se obtengan puntos y eso le preocupa para pelear por el título.

Desde el inicio del torneo, el ingeniero Víctor Velázquez, le comunicó al Tuca que sí o sí, el club debe estar en liguilla, ya que “Cruz Azul es un equipo grande”.

“Creo que debe de ser independiente del entrenador. Me dijo el ingeniero, esta es una institución grande y mínimo debe de estar en la liguilla. Calificando constantemente, la posibilidad de ser campeón es mayor. No es el Tuca, no es Moreno, no es Memo Vázquez. Cruz Azul tiene que estar dentro de la liguilla”, manifestó en conferencia.

Lo que sí señaló el estratega Cementero, es que nunca pensó en renunciar a Cruz Azul. Lo que sí era inconformidad, ya que él no vino a dirigir a un equipo juvenil”.

“Ustedes inventan cada cosa. No había nada de esto. Preocupación sí. Uno quiere trabajar con el plantel completo lo más pronto posible. Sigue habiendo mi preocupación de tener el plantel completo, no vine a entrenar a la Sub-20 o a la Sub-18”.

Contento con el debut de los juveniles

Sobre el debut de los canteranos, el timonel de celeste, se dijo satisfecho y contento por el buen desempeño que mostraron en el terreno de juego, aunque eso sí, quiere jugadores de calidad.

“Cumplieron con lo que esperaba de ellos. Voy a esperar de ti una cosa y de ellos otra. Los muchachos cumplieron con la expectativa que tenía de ellos”.

“Los debuts se van a dar conforme a la capacidad del equipo. Lo importante es que logre mantenerse porque debutar es la cosa más fácil. Puedo debutar en la temporada 34 jugadores, pero después qué, se mantienen, llegan a ser jugadores importantes en el futbol mexicano. Si es debut y despedida, no tiene caso. El chiste es mantenerlos. La meta es cada partido buscar los tres puntos y que Cruz Azul siempre califique”, finalizó el timonel de La Máquina.

