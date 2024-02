La gran temporada del mexicano Jaime Jaquez Jr. con el Miami Heat lo llevó a meterse en la discusión por ser el Novato del Año en la NBA y al Juego de Estrellas que se llevará a cabo este fin de semana en Indianápolis.

El alero, será el segundo jugador azteca en participar y además, intentará robarse los reflectores en el concurso más esperado de todos: el Slam Dunk Contest. Desde 1984, el concurso de clavadas es el evento más esperado del All Star Weekend, donde leyendas como Dominique Wilkins, Michael Jordan, Kobe Bryant, Vince Carter, entre otros, inmortalizaron sus mejores fotografías en una duela con sus espectaculares trucos y saltos a la canasta.

En 2022, el entonces jugador de los Golden State Warriors, Juan Toscano-Anderson obtuvo el segundo lugar en dicho concurso, superado únicamente por Obi Toppin de los New York Knicks. Esa noche, el mexicano portó con orgullo un jersey especial con la bandera tricolor estampada en su dorsal y en los tenis.

Jaquez Jr., quien además formará parte del Rising Stars Challenge, competirá con Mac McClung de Orlando, Jaylen Brown de Boston y Jacob Toppin de los Knicks. El joven que alguna vez soñó con imitar las volcadas de Shaquille O’Neal, no es un extraño a esta clase de competencias, por lo que no sería una sorpresa verlo levantar el trofeo. En 2019, como estudiante de secundaria, ganó el Battle of The Valley Slam Dunk Contest.