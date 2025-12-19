El Estado de México gana el Abierto de Natación

Con una actuación dominante de principio a fin, concluyó el Abierto Mexicano de Natación 2025 en Monterrey, y el nombre del Estado de México ANV quedó grabado con letras de oro.

En un evento que no reunía a la élite nacional bajo este formato desde hace más de una década, la organización mexiquense se consolidó en la primera posición, respaldada por resultados, constancia y trabajo colectivo.

El campeonato fue producto de la suma de esfuerzos: La entrega de los atletas, la guía de los entrenadores y el respaldo incondicional de los padres de familia, que creen en procesos sólidos y a largo plazo. Ese compromiso se tradujo en 23 medallas totales: 11 de oro, cinco de plata y siete de bronce, cifras que reflejan una hegemonía sostenida a lo largo de toda la competencia y permitieron a varios de sus integrantes subir a lo más alto del podio en un certamen de máxima exigencia.

El momento más épico lo protagonizó Andrés Puente Bustamante, representante del Estado de México ANV, quien se proclamó campeón absoluto en la rama varonil, convirtiéndose en el estandarte de una actuación histórica. A su lado, brilló Jorge Iga, quien confirmó su jerarquía, al conquistar el oro en los 100 metros mariposa.

La jornada de cierre también tuvo un sello colectivo con el triunfo del relevo 4x100 combinado mixto, integrado por Magaly Gómez, Puente, Iga y Athena Meneses.