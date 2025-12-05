El Estadio Akron, casa de las Chivas, listo para recibir los clasificatorios del Mundial 2026

El estadio Akron albergará cuatro partidos del Mundial 2026 y uno será el segundo de la Selección Mexicana, el jueves 18 de junio.

La casa del Guadalajara, inaugurada en 2010, es de primer mundo; sin embargo, la FIFA también le pidió algunas modificaciones; la más importante, el cambio de la cancha.

“Uno de los asuntos más críticos fue el tema de la cancha y ya la renovamos desde hace meses. Ya tuvimos pruebas en un Chivas contra Tigres. En conclusión, ese fue uno de los requerimientos importantes de la FIFA”, declaró Ainara Zatarain, directora de operaciones del estadio Akron.

La cancha ya luce en mejor estado, se han realizado modificaciones dentro y fuera del inmueble, por lo que Zatarain asegura que están prácticamente listos para albergar el repechaje.

“Hablando con FIFA, podemos decir que estamos prácticamente listos; faltan sólo algunos detalles. Mucho va a ser en conjunto con la ciudad, toda la coordinación con la última milla, como llamamos al último perímetro”, mencionó, orgullosa del trabajo hecho.