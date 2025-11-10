El espectacular golazo de chilena del mexicano David Rodríguez sobre la nieve en Canadá

El futbol mexicano vio este fin de semana a dos de sus representantes en el extranjero tocar la gloria, al quedarse, tras una larga temporada, con el campeonato del balompié de Canadá.

Se trata del estratega Diego Mejía y del jugador David Rodríguez, quienes, en un escenario espectacular bajo la nieve, se quedaron con el título de la North Star Cup de la Liga Premier de Canadá con el Atlético Ottawa.

El equipo de los mexicanos, que enfrentó al Cavalry FC de Calgary, se quedó con el resultado (2-1) gracias a una enorme actuación de Rodríguez, quien anotó doblete.

Uno de esos goles del nacido en San Luis Potosí, que sirvió para ganar, se llevó los reflectores gracias a una soberbia definición de chilena, que le dio la vuelta al mundo y se volvió viral.

Todo ocurrió al minuto 33, cuando, tras una serie de rebotes en el área, el jugador se lanzó ante la mirada de los defensores y colocó el balón en las redes, desatando la locura.

"Nunca voy a olvidar esta noche. Solo quiero agradecer a todas las personas que vinieron. No lo pensé, simplemente lo hice", mencionó tras el partido, el mexicoamericano.

Se espera que, con sus actuaciones, ambos se encuentren en el radar del Atlético de San Luis, equipo del que forma parte el Atlético Ottawa, junto con el Atlético de Madrid.