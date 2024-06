Dulce Gardenia, con el respaldo de la comunidad LGBT en los cuadriláteros

Con la influencia de figuras del cuadrilátero, Dulce Gardenia se colocó en poco tiempo como uno de los personajes favoritos de la afición mexicana, que además de divertirse con su presencia en el ring, disfruta de su conocimiento en la lucha libre.

Factores que no pasan desapercibidos para el colectivo LGBTQ+, quienes desde su debut han respaldado al esteta, siempre agradeciendo la forma respetuosa en la que interpreta al personaje.

“El día de mi debut en la Arena México fue un sueño, por todo lo que había trabajado. La realidad es que no me di cuenta de que en el público había muchas banderas de la comunidad LGBTQ+, fue algo sensacional. Desde ese momento recibí mucho apoyo y me dieron reconocimiento en cada función, muchos de estos grupos aparecen en cada lugar donde llego a presentarme”, comentó.

El luchador mexicano reconoció que en varias ocasiones ha recibido palabras de aliento, por su labor y la forma en la que colocó al personaje en las carteleras en las diferentes arenas en las que actúa. “Además me han pedido participar en desfiles en el Día del Orgullo, y claro que acudo con mucho gusto, desde que tomé el personaje lo hago con respeto, sin burlarme, no denigrando. Ellos reconocen y comparan mi accionar con otros de los llamados exóticos, me dicen que no dejo caer el personaje en la vulgaridad, dicen que soy fino y divertido. Es un gran concepto en el que me tienen”.

Dulce Gardenia aprovechó la oportunidad y habló sobre su mayor sueño como gladiador, que es poder llevar el personaje fuera de México. “Mi propósito es tener el mismo éxito que he logrado en México, en todo el mundo. He visitado países con gran tradición en la lucha libre como Japón y Estados Unidos y en ambos he tenido una muy buena respuesta del público, eso me motiva, así que espero ir pronto a más lugares y abrir puertas para que vean a un luchador exótico que hace bien su trabajo y con mucha dignidad”.