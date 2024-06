Duilio Davino: Traer jugadores de jerarquía tampoco nos garantizaba mejores resultados

El debut de México en la Copa América está cada vez más cerca y en el seno de la Selección Mexicana, la ilusión está más fuerte que nunca.

Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales varoniles, habló ante los medios de comunicación en San Diego del presente que vive el combinado nacional, previo a su presentación en la justa de Conmebol. El panorama no es el mejor, pero se dicen listos para el compromiso.

“Nosotros estamos muy ilusionados. Creemos que vamos a tener una gran Copa… Muchas veces en la Selección no tienes el tiempo de trabajo que se requiere, ahora lo tenemos, ya con la lista final oficial. Creo que los partidos de preparación le sirvieron mucho a Jaime”, declaró el directivo nacional.

Además de las derrotas frente a las selecciones de Uruguay y Brasil, uno de los temas que más han girado en torno a la Selección Mexicana es la ausencia de jugadores de jerarquía como Henry Martin, Hriving Lozano y Guillermo Ochoa, pero llevarlos, tampoco es garantía de éxito.

“Traer jugadores de más jerarquía tampoco garantiza que puedas tener mejores resultados. Hemos avanzado en las últimas semanas de ver un equipo con proyección al Mundial”, aseveró contundente Davino.

“Los objetivos no cambian, lo que si cambia es el rol protagónico que tendrán otros para aumentar la lista de Jaime, sabemos que los que no vienen ahora van a poder estar después, son jugadores importantes de jerarquía. Me gusta incluso lo que dice el Chucky de que él quería venir, así queremos a todos, pero Jaime decidió esta vez ver otras cosas”, agregó el excentral.

Se sienten locales en Estados Unidos

Jugar la Copa América en Sudamérica, con toda la complejidad que implica, es un escenario adverso para selecciones invitadas como la de México; sin embargo, disputarla en Estados Unidos es un contexto totalmente diferente.

“Más allá del tema arbitraje, aquí nos sentimos locales y esa puede ser una ventaja competitiva. Me tocó jugar la de Bolivia y Perú y jugar en otros escenarios que juegan en tu contra. Aquí es diferente”, declaró el directivo.

Duilio Davino enfatizó su ilusión por hacer un buen papel en la Copa América 2024, en la que debutan el sábado 22 de junio contra Jamaica.

“Históricamente nos ha ido bien en este torneo y esperemos que esta vez no sea la excepción. Tengo mucha ilusión porque tenemos calidad, tenemos tiempo trabajando juntos, tenemos la idea de juego clara y creo que podemos sin duda hacer un gran torneo”, concluyó.