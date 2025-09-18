El Guadalajara Open es el torneo más importante que la WTA realiza en nuestro país.

Incluso, para los organizadores, el certamen ya es toda una tradición dentro del circuito, por la cantidad de ediciones (siete) y la respuesta favorable que tiene de las tenistas.

Para convencer a las mejores raquetas del ranking WTA de que vengan, uno de los principales factores es hacer que sientan como en casa.

La directora de Player Services del Guadalajara Open, Cristina Tirado, platicó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes sobre lo importante que es consentir a las tenistas “para que ellas estén muy a gusto y no tengan que batallar en nada.

“Básicamente, [buscamos] que las jugadoras estén bien, en su zona de confort y se sientan muy a gusto en el torneo. [Nuestras] funciones van desde la reserva de las canchas (court booking), la entrega de las pelotas para sus prácticas, la lavandería, el comedor y las toallas. Todo está enfocado a las jugadoras”, declaró Tirado.

La directora de Player Services mencionó que las tenistas necesitan estar cómodas y relajadas para poder dar su mejor versión, por lo que se les ofrecen diferentes áreas para satisfacer sus necesidades antes, durante y después de cada partido.

“También tenemos los locker rooms, donde está fisio y los masajistas”, compartió.