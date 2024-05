Parece que la polémica se convertirá en una competencia de nunca acabar. ¿Qué es mejor, la Liga MX o la MLS?

Para Joaquín Escoto, vicepresidente ejecutivo del San Diego FC, la competencia hará que ambas Ligas crezcan, pero no se puede negar que actualmente los del norte están sacando ventaja, sobre todo en temas de formación y exportación. “En México hay equipos que lo hacen muy bien [lo de la captación de talentos] Grupo Pachuca, Grupo Orlegi, Chivas, pero aquí la MLS trabaja junta, todos los clubes a un mismo ritmo”, menciona el directivo, quien hace notar la unión estadounidense, frente a la desunión mexicana.

“Sé que en México se trabaja para hacer cambios, lo que decimos acá es que si no inviertes en fuerzas básicas no se reflejará en volumen y aquí se está viendo por eso, y como muestra está la cantidad de jugadores que están en Europa, no todos jugarán en Champions, pero hay que estar mandando”.

La MLS entiende la importancia de dejar salir a sus talentos, “hay que tomar riesgos en la transferencia de jugadores, aunque ya hay fichajes importantes”. En lo particular, el San Diego FC, parte de grupo Mansour, cuenta con una buena base, “tenemos un equipo en Dinamarca [Football Club Nordsjaelland], que ayuda a dar ese brinco”.

Con los estilos de cada Liga, la competencia sigue, “y la rivalidad es buena. Crecer el futbol en Norteamérica debe de ser una meta. Al San Diego FC nos encantaría tener una buena rivalidad, un buen clásico con los Xolos”, finalizó.

