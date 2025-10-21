Diego Forlán sufre fuerte lesión en liga amateur y es hospitalizado

Diego Forlán, uno de los jugadores más importantes en la historia de Uruguay, se volvió tendencia en redes sociales luego de darse a conocer, hace unas horas, su estado grave tras una lesión.

Todo ocurrió tras sufrir la fractura de tres costillas durante un encuentro de la Liga Universitaria de Deportes, competencia en la que defendió los colores del club Old Boys en la categoría mayores de 40 años.

El exjugador del Atlético de Madrid, quien vio a su club ganar 4-1 ante Old Christians, fue atendido de inmediato en plena cancha y trasladado a un hospital cercano, al presentar también un leve neumotórax.

De acuerdo con información compartida por medios locales, Forlán se encuentra en buenas condiciones y este martes saldrá del sanatorio para continuar su recuperación en casa.

Tras colgar los botines en 2019, Diego Forlán sorprendió al mundo deportivo al cambiar el balón por la raqueta. A sus 45 años, el exdelantero uruguayo decidió retomar una pasión que había cultivado desde la infancia, influenciado por su padre, Pablo Forlán, quien también combinó fútbol y tenis en su vida.

Lo que comenzó como un pasatiempo se transformó en una nueva etapa competitiva, participando en torneos del circuito ITF Masters para mayores de 45 años, donde ha demostrado que su talento trasciende disciplinas.