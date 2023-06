Diego Cocca anuncia que la Selección Mexicana tendrá rivales europeos

Podría decirse que Diego Martín Cocca la tiene fácil.

El técnico de la Selección Mexicana tiene el camino abierto para el Mundial de 2026 ya que no tendrá que eliminarse, pero va más allá porque sabe que no puede llegar a cumplir, sino a buscar la mejor preparación en la historia del equipo nacional.

Es por lo que aseguró que para el 2026, el Tricolor buscará rivales de primer nivel y si esos juegos pueden realizarse en Europa, mucho mejor.

“El Mundial (de Qatar 2022) está muy reciente en la afición, es por eso que reacciona de cierta manera, no muy buena, pero nosotros aceptamos el reto para poco a poco ir cambiando esa imagen”, mencionó el argentino dentro del Liga MX Summit 2023.

Diego Cocca aseguró que hay proyectos para llevar a la Selección Mexicana a competir en Europa: “Se pueden generar partidos, tenemos juegos en la Concacaf (con la Liga de Naciones), Copa América (2024). Vamos a buscar competencia con el objetivo de crecer”.

El técnico argentino tiene apenas cuatro meses en el cargo como entrenador nacional, ha disputado cuatro juegos de los que ha ganado dos y empatado otros dos.

Diego Cocca ya realizó la convocatoria oficial de la Selección Mexicana

La realidad es que el desempeño del equipo nacional, con sus aristas correspondientes, no ha convencido a nadie, pero Cocca siente que va por buen camino.

“Estamos viendo a una Selección que se parte la madre en el campo, un equipo que quiere ser competitivo y eso seguro que va a ser que el aficionado cambie la percepción que tiene del equipo”.

Selección Mexicana llegó de sorpresa a Diego Cocca

Dejó ver que el puesto le cayó de sorpresa: “No me lo esperaba, era un sueño que se hizo realidad. No lo esperaba, estaba concentrado en Tigres, se armó muy buen equipo, pero vino la Selección Mexicana y… Ahora lo que me toca es devolver a México un poco de lo que me ha dado”.

