Didier Goirand, un mexicano histórico en dos ruedas

Didier Goirand cumplió sus sueños. Hoy, es piloto de Red Bull y logró convertirse en el primer mexicano en competir en el Mundial Hard Enduro con su veloz y potente motocicleta, pero —para conseguirlo— tuvo que hacer sacrificios, demostrar su talento en campeonatos locales y hasta vivir un accidente que lo motivó a escalar a otro nivel en este deporte.

“Mi papá me dio una moto a los cinco años. Me dijo cómo acelerar, pero no cómo frenar, y fui a estrellarme con un árbol”, contó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Eso sí, la reminiscencia llegó con una sonrisa, pues reconoce que todo eso originó querer una revancha, misma que hoy disfruta desde el profesionalismo.

“Después del accidente, mi papá me quitó la moto; me dio una bici y fue hasta los ocho años cuando tuve otra. Empecé a competir y desde entonces hasta ahora no he parado. La bici fue fundamental por el control y condición que te da”, mencionó en la charla.

Asegura que su llegada a Red Bull fue por talento, pero también “por estar en el momento adecuado. Es un logro importante estar con la marca, con ellos se trata de rendir siempre, empujar los límites. La verdad es que sin ellos, estoy seguro, no sería así de profesional”.

Con siete campeonatos nacionales, dos latinos y puntos sumados en su debut en el Mundial, Didier afirma que ha valido cada sacrificio que ha hecho desde pequeño: “Es dejar a los amigos, a la familia, a tu país y enfocarte en competir. La moto es muy técnica, te exige en lo físico y en lo mental, pero vale la pena el esfuerzo”.

Además, hace algunos meses cumplió un reto que le dio la vuelta al mundo, y ese fue subir al volcán Paricutín, en Michoacán, para así ser el primero en escalarlo en motocicleta, lo que —a la postre— “lleva a todo el mundo una parte de lo que es México”.

Porque su objetivo es triunfar en el motociclismo y cumplir sus más grandes sueños.