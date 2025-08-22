Sin mostrar un mínimo rasgo de cansancio después de jugar tres horas un día antes, la tenista rusa Diana Shnaider se convirtió en la primera finalista del Abierto GNP Seguros en Monterrey tras vencer en sets corridos (6-3 y 7-6) a la estadounidense Alycia Parks.

A pesar de tener un saque potente, reflejado en 13 aces en el partido, a Parks le costaron muy caro las 8 dobles faltas y además, quebró dos veces su saque la número 12 del mundo, que por el contrario, supo mantener su servicio y forzar errores en su contrincante.

En todas las rondas, Shnaider jugó un tie break y salió avante: en octavos de final contra Kamila Rajímova, en cuartos de final contra Elise Mertens y una vez más contra Parks. En su llegada a Monterrey, Diana no puso excusas sobre las condiciones climáticas y, por el contrario, aseguró que como tenistas deben acostumbrarse a ello. Por eso, ni el incesante calor de Nuevo León ni el cansancio que supone llevar su físico al máximo en cuatro tie breaks, fueron obstáculos para convertirse en la primera finalista de la decimoséptima edición del torneo.

En la muerte súbita del segundo set, Shnaider salvó un punto de set y después de desaprovechar dos puntos para partido, al tercero liquidó a Parks.

Con cuatro títulos en su haber, Shnaider busca su segundo campeonato categoría 500 en territorio mexicano (Hong Kong WTA 250, Budapest 250, Hua Hin y Bad Homburg WTA 500).

En conferencia de prensa, Shnaider confesó que está feliz de llegar a la final, la primera del 2025, y que "no me importa la categoría del torneo, sería feliz de ganarlo de todas formas y significaría mucho sobre todo una semana antes del US Open".

