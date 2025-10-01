Diana Flores asegura que ser ejemplo de nueva generación es una bendición

Según Diana Flores, ser un referente para otras mujeres más que un logro, es una bendición.

La quarterback mexicana, quien ha protagonizado comerciales, decenas de portadas y conocido a leyendas de la NFL, compartió una de las más grandes recompensas que le ha dado el deporte: Poder impactar en las mujeres.

“Significa la bendición más grande, tener la oportunidad de impactar a través de mi pasión. Ser esa semilla de motivación sembrada en otras vidas. Tener la oportunidad de trascender más allá del campo y las medallas, es un honor”, afirmó.

Diana forma parte de una generación exitosa de atletas que ha dado —en este 2025— varias preseas a México, por lo que se mostró orgullosa de ver a más deportistas en lo alto del podio.

“Cada vez que un colega nos representa de buena manera, me llena el corazón. Tengo mucha admiración y empatía por los atletas. Sé que no es sencillo lograr medallas. Al final, somos un equipo dedicado al amor por nuestro país”, dijo.

Con ese sentimiento como meta, Flores pronosticó más éxitos para México en el deporte, ya que los atletas tienen corazón y garra.

“Somos gente de oro. Cada triunfo nos pertenece. Somos gente que sueña en grande, que tiene garra y corazón. Ser mexicana es lo mejor del mundo”, presumió.