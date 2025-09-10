Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco se encuentra por el título de la LMB

Este año, el país celebra el centenario de su circuito profesional de beisbol más antiguo. Fundada en 1925, la Liga Mexicana de Beisbol festeja con una Serie del Rey que enfrenta a las dos mejores organizaciones de la pelota nacional.

Los Diablos Rojos del México, campeones vigentes de la LMB y representantes del Sur, enfrentarán a los Charros de Jalisco, monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y representantes de la Zona Norte. Los dos equipos más exitosos del beisbol mexicano actual protagonizarán una serie de campeonato inédita en el circuito de verano.

Jalisco no puede repetir plantillas en verano e invierno, pero la organización ha sabido tomar en serio ambos proyectos con Benjamín Gil, el manager de la Selección Mexicana, al mando. Frente a los Charros estarán unos Diablos que, en la gestión de Lorenzo Bundy, lucen imparables en postemporada.

La novena de la Ciudad de México llega a la Serie del Rey con barridas sobre Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, además de vencer en la Serie de Campeonato de la Zona Sur a Piratas de Campeche, en seis juegos. Los jaliscienses, por su parte, vencieron a Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Unión Laguna, en siete juegos por serie, para reencontrarse con los regiomontanos en la Final de Zona Norte y echarlos en cinco duelos.

El circuito mexicano de verano conocerá al monarca de su centenario. Los Diablos podrían consagrarse bicampeones de la LMB o los Charros monarcas indiscutidos del beisbol nacional. Esta noche, a las 19 horas, se cantará el Playball de la Serie del Rey 2025, en el estadio Alfredo Harp Helú, donde México y Jalisco iniciarán una batalla a ganar cuatro juegos, por una histórica corona.