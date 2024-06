Definido el primer Final Four de la Kings World Cup; Zlatan no estará en la gran fiesta

Un sueño, un trofeo y un millón de dólares, es el sueño de los cuatro finalistas del Final Four de la Kings World Cup. xBuyer Team, Porcinos FC, Saiyans FC y G3x FC, son los clubes que buscarán la gloria en el Gigante de Acero. Tres españoles y un brasileño.

En conferencia de prensa, Gerard Piqué, presidente de la Kings League, aseguró que los finalistas de la primera edición del mundial de futbol 7, están más por méritos propios que por favoritismo.

“Estoy convencido que el nivel de los españoles sería superior, se ha colado G3x FC, un equipazo. Vimos un mundial con muchísimo nivel, mucho show, con polémicas. Creo que son los cuatro mejores equipos de la competición. No creo mucho en la suerte, creo que los equipos se lo merecerían y si están en la final, se lo han merecido”.

Además, el exjugador del Barcelona, indicó que es imposible tener la presencia de Zlatan Ibrahimovic, por la apretada agenda que tiene el sueco: “Nos avisó que tiene un partido testimonial a su figura en Suecia, no se lo podía saltar. Se ofreció a venir, pero decidimos que se quedara, en un futuro participará”.

El dueño de Porcinos FC, Ibai Llanos, confesó que en caso de ganar, no se quedaría con el millón de dólares, ya que lo repartiría a su equipo de trabajo y a los jugadores: “Yo no me voy a quedar con nada, se lo daré a los jugadores y al staff y toda la gente que ha estado con Porcinos. han sido dos semanas inolvidables, mañana será una gran fiesta y no queremos perder”.

Por su parte, TheGrefg, presidente de Saiyans FC, aseguró que el sueño de ser el primer campeón mundial sigue y espera mañana festejar con sus jugadores ya fusionados en el estadio de Monterrey: “Prometí que haríamos todo para ser el mejor equipo de España, ahora estamos en el Final Four y espero mañana salir campeones. Mañana tenemos una oportunidad de hacerlo”.

¿Cómo quedó el Final Four de la Kings Worlds Cup 2024?

El camino de los cuatro equipos finalistas, no fue fácil, tuvieron que pasar por partidos complicados, de estrés, sufrimiento y mucha polémica. La suerte en el sorteo jugó para unos equipos, mientras que para otros tendrán que desafiar todo para levantar el trofeo.

La primera semifinal quedó definida entre Porcino FC y XB. Ellos serán los encargados de empezar con el espectáculo y el sueño mundialista. Tendrán un plus, descansar más tiempo que los equipos del segundo partido. Saiyans FC contras G3x FC, salieron sorteados en el segundo enfrentamiento.

Maluma será el encargado de amenizar la fiesta previa de la gran final de la Kings World Cup. Se cree que cuenten con la presencia de su compatriota Blessd y así presentar algunos temas de su nuevo álbum colaborativo ‘1 OF 1′.