¿De regreso a México? Martín Anselmi está a detalles de dirigir a un nuevo equipo

Martín Anselmi sigue en busca de un equipo para dirigir, luego de su estrepitoso paso por el Oporto de Portugal, donde duró poco más de seis meses, y todo apunta a que ya existe un nuevo destino en puerta para el estratega argentino.

Los malos resultados con el cuadro blanquiazul terminaron por lapidar al ex técnico del Cruz Azul, que ahora está siendo monitoreado por un histórico club brasileño.

¿A qué equipo llegaría Martín Anselmi?

De acuerdo con la prensa de Brasil, Anselmi es el máximo candidato a tomar las riendas del Atlético Mineiro, uno de los clubes más importantes del futbol carioca.

Guilherme Frossard, periodista de aquel país, ha señalado que ya existen negociaciones muy avanzadas para que el exentrenador del Porto se convierta en el nuevo mandamás del cuadro blanquinegro, algo que sería oficial en los próximos días.

Según informes de los medios brasileños, Anselmi es el candidato perfecto para tomar el banquillo, pues encaja con el perfil que busca el club. La directiva del Mineiro busca a un técnico joven, con experiencia y amplio sentido táctico, características que palomea el argentino.

Anselmi se convertiría en el sucesor de Alexi Stival, quien quedó fuera del club hace un par de días.

Aunque con Cruz Azul no logró ni un solo título, lo conseguido con Independiente del Valle equilibra la balanza. Con el cuadro ecuatoriano, alzó la CONMEBOL Sudamericana en 2022, la Recopa Sudamericana en 2023, la Copa Ecuador y Supercopa.