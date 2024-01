Dayana Martin y su romance con México; hoy vuelve a esta nación gracias al América

Connecticut, Estados Unidos, es la tierra natal de Dayana Martin, pero cuando tenía un año, su familia se mudó a Juárez por cuestiones laborales. Desde ese momento, nació un interminable romance entre México y la hoy jugadora del América.

Siete años después, ella y su familia regresaron a suelo americano, esta vez a El Paso; sin embargo, Dayana se llevó mucho del país. Los recuerdos, amigos, gustos culinarios y el idioma, se convirtieron en parte de su vida.

“Cuando me mudé a Estados Unidos la gente me miraba muy raro, porque tenía acento mexicano y no hablaba tanto inglés. México ha sido una gran parte de mi vida y siempre voy a tener un cariño muy especial”, cuenta a EL UNIVERSAL Deportes.

Sin duda, la comida mexicana fue lo que más extrañó. Regresar a México fue el pretexto perfecto para reencontrarse con sus platillos favoritos.

“La comida, todos mis amigos y la gente que estaba; me encantaba la calidad de vida. Todo era muy tranquilo, lo que extrañé mucho fue la comida, porque cuando estaba en El Paso y en Florida no había comida mexicana. Cuando regresé lo primero que hice fue pedir enchiladas, chilaquiles… Eso fue lo que hice”, relató Martin.

No sólo tiene un gran cariño por el pueblo tricolor, también por la comida picante.

“Me encanta el picante… Creo que las enchiladas son mi platillo favorito y también me encantan todos los dulces mexicanos, el chamoy… Todo eso. Cuando era pequeña, en Juárez, en lugar de pedir comida en mi lonche pedía dulces; mis maestras siempre me regañaban”, agregó.

Hoy, el caprichoso destino la regresó a su amado México, pero con otros sueños y objetivos.