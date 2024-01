Dayana Martin y el sueño de ser campeona con el América, el equipo que recuerda desde la infancia

Cuando Dayana Martin vivía en Ciudad Juárez, el sueño de jugar futbol era algo impensable. No obstante, sí tiene recuerdos de aquella época en torno al balompié: “Todo mundo tenía playeras del América”.

Hoy, 14 años después, tiene la posibilidad de defender esos colores y cumplir el objetivo de “ser campeona” en una Liga profesional.

“En Juárez, todos tenían playeras del América, sabía mucho del equipo. No sabía del Femenil hasta hace dos años, pero sabía poco. Sabía del varonil y que era el más grande e importante, y por eso me emocionó venir”, recuerda, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Los acercamientos con las Águilas se dieron desde mayo de 2023; sin embargo, nada se concretó y, al final, la incertidumbre se convirtió en lágrimas de felicidad.

“Empecé a hablar con América en mayo y pude jugar otra temporada con mi equipo. La verdad, no sabía que podría tener oportunidad de jugar en México. La primera vez que escuché que tenían interés en mí, lloré. La verdad. Era algo especial y no me lo esperaba. Nunca tuve duda de jugar aquí, así que cuando todo se dio, no lo pensé”, recordó.

Pero no sólo quiere cumplir el sueño de jugar en su amado México, quiere conquistar títulos y dejar huella con las Águilas, hoy comandadas por Ángel Villacampa.

“Debo hacer lo mejor que pueda en esta Liga, marcar mi nombre, hacer cosas importantes en el club y ganar campeonatos. Es a lo que vine, porque quiero ganar y en este club es muy posible hacerlo. Me encantaría [ser campeona] en el primer torneo”, concluyó.

Con su potencia, prefiere jugar por las bandas, hacer daño y causar peligro junto a Sarah Luebbert.

“Es algo que pueden esperar [la afición]. Ella y yo nos vamos conociendo y jugando las bandas puede ser una combinación muy peligrosa para los equipos rivales. Van a venir cosas muy buenas”, concluyó.