David Martínez no será refuerzo de Pumas; se cayó su fichaje cuando estaba en México

Todavía no empieza el Apertura 2024 y Pumas ya recibió una mala noticia, ya que el zaguero paraguayo David Martínez no se incorporará al club.

El fichaje de Pumas se cayó pese a que Martínez ya se encontraba en la Ciudad de México.

"El Club Universidad Nacional informa que por no convenir a los intereses de ninguna de las partes involucradas en la contratación de David Martínez, el jugador no llegará a nuestra institución", explicó el equipo en un comunicado.

El defensa proveniente de River Plate tenía agendado los exámenes médicos el lunes por la mañana y por la tarde se realizaría la firma de contrato, misma que no se concretó.

Aunque Pumas señaló que el motivo por el cual se cayó el fichaje fue "por no convenir a los intereses" se rumora que Martínez no habría aprobado los exámenes médicos, aunque no es oficial esta versión.

"Vengo de un club grandísimo y llego a otro muy grande con muchas expectativas", fueron las palabras de Martínez al llegar a la CDMX, sin embargo, ya no será así.

¿Qué hará Pumas tras no concretar el fichaje de David Martínez?

Pumas confiaba en David Martínez para reforzar el sector defensivo en el Apertura 2024 al caerse este fichaje tendrá que buscar soluciones inmediatas tomando en cuenta que el torneo empieza el próximo 5 de julio.

Los únicos elementos que han llegado al plantel auriazul para el siguiente torneo son Michelle Rodríguez y Jorge Ruvalba, quién regresó a la institución tras su paso por el futbol de Bélgica.

Mientras la institución resuelve la situación de los fichajes, el club que comanda Gustavo Lema sostendrá un partido amistoso ante Monterrey el próximo domingo en las instalaciones de Cantera.