David Faitelson se sincera y revela detalles de su salida de ESPN: "Yo quería continuar"

Con un año recién cumplido como una de las voces más importantes de Televisa, David Faitelson decidió romper el silencio y dar algunos detalles sobre su salida de ESPN.

Uno de los movimientos más mediáticos dentro de los medios de comunicación deportivos, y que generó varias críticas a Faitelson por su amistad con José Ramón Fernández.

Tras lo hecho por Faitelson en Televisa, el comentarista decidió hablar de su salida de ESPN, asegurando que su idea era seguir, pero recibió la negativa de la compañía norteamericana.

"Me quedaba un año de contrato, pero era una opción, tenían que estar de acuerdo ambas partes para renovar y yo quería continuar. Pero el verano pasado me llama el jefe Rodolfo Martínez y me dice: 'David, no vamos a renovar tu contrato'... Fue uno de los momentos más complicados de mi vida", mencionó en entrevista.

Faitelson, agregó que entendió que ESPN le bajaría el sueldo, pero eso no era impedimento para seguir adelante, pero la llamada para arreglar todo jamás llegó.

"Dije: 'Yo lo que entiendo es que ustedes quieren una renegociación, bájenme el sueldo y yo continúo con ustedes, no hay ningún problema, ahí vemos cómo hacemos, me dejan hacer radio, podcast o algo' y me dijeron que no", finalizó.