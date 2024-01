David Faitelson no dudó en criticar fuertemente al América por lo mostrado en su presentación ante su público, a pesar de que consiguió los tres puntos contra Querétaro.

Las Águilas de André Jardine se impusieron (2-0) a los Gallos Blancos de Mauro Gerk, pero no tuvieron su mejor exhibición sobre la cancha del Estadio Azteca.

Por tal motivo, el actual monarca del futbol mexicano fue señalado por el periodista deportivo de TUDN a través de sus redes sociales.

“Un partido muy poco espectacular, creo que el América ganó con lo justo porque el rival fue muy tímido, dejó mucho que desear el equipo de Mauro Gerk”.

El polémico conductor sentenció que no quedó satisfecho con los primeros dos partidos que la escuadra de Coapa ha disputado durante el Clausura 2024, aunque se posicione en la cima de la tabla general.

“La verdad a mí no me ha gustado ni la versión del América contra Tijuana ni la versión de este América completo, ninguna de las dos versiones del América en el inicio del torneo me ha gustado”.