David Faitelson califica como “penoso” el interés del América por repatriar a César Montes

En el Club América, no están conformes con las contrataciones del colombiano Julián Quiñones y del mexicano Kevin Álvarez.

Para el Apertura 2023, las Águilas tienen el objetivo de levantar el título de la Liga MX luego de estar cerca de cumplir cinco años sin poder hacerlo.

Por tal motivo, continúan en la búsqueda de sumar otro refuerzo de calidad para su nuevo director técnico, el brasileño André Jardine.

Sin embargo, uno de los futbolistas que suenan fuertemente para llegar al Nido de Coapa es el defensa central mexicano César Montes.

Dicho interés, no fue bien visto por David Faitelson, quien no dudó en salir a criticarlo porque no beneficia al crecimiento del balompié nacional.

“Penoso lo del América…Repatriar futbolistas no es la mejor forma de colaborar con el futbol mexicano”.

El periodista deportivo de ESPN también cuestionó que el América no intente buscar a otro zaguero en algún país sudamericano.

“¿No pueden buscar un central en el Club, en Sudamérica o en alguna otra parte del mundo? ¿Necesitan a César Montes?”.