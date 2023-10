La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo sigue generando opiniones. El mexicano ganó por decisión unánime y llegó a 60 victorias, 2 empates y 2 derrotas, el resultado lo hizo retener los cinturones de los supermedianos, sin embargo, David Faitelson reventó al pugilista.

“Tenemos que reconocerle a Saúl que ha hecho una carrera buena a pesar de sus grandes limitaciones”, dijo el periodista en Tercer Grado Deportivo.

Faitelson piensa que el Canelo está sobrevalorado, él estaba en la pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas y pese a ello comentó en el programa que no disfrutó el combate.

“Charlo llegó con miedo, como deportista me defraudó el Canelo”, apuntó el polémico periodista.

Además, Faitelson recordó que fue Saúl quien se negó a la revancha contra el ruso Dmitry Bivol, quien le venció al tapatío en mayo de 2022.

De acuerdo con David, “Bivol le llamó a Canelo y le dijo ‘a ver, sube a 175 y te doy la revancha y Canelo le dijo no; Bivol dijo: ‘bajo a 168’, Canelo dijo no, porque el ruso requería cobrar como merecía, no quiso pagarle porque él mismo establece la bolsa del rival”.

La victoria sobre Jermell Charlo significó la última ocasión que Canelo Álvarez pelea en el 2023, su próxima pelea será hasta mayo de 2024.

