David Beckham confesó cómo se enteró que Messi jugaría en Inter Miami: "Se me pone la piel de gallina al hablar de eso"

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer para jugar con el Inter Miami cambió la historia del futbol estadounidense, la vida de sus aficionados, y la de uno de sus directivos, incluido David Beckham, exfutbolista que volvió a emocionarse como cuando era jugador.

En sus primeros dos partidos, el argentino campeón del mundo convirtió tres goles y aportó una asistencia para cortar con la racha de más de 10 partidos consecutivos sin triunfo. Ahora, son líderes de su grupo en Leagues Cup y sueñan con la fase final.

Antes de la locura que representó su llegada, estuvo la negociación, y David Beckham, copropietario del equipo, confesó cómo fue el momento en el que se enteró que la Pulga llegaría al equipo.

Mediante una entrevista con The Athletic, Beckham reveló: "Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar".

"Mi esposa me dijo: '¡Apaga el teléfono!' Y en lo que agarro el teléfono, me pongo los lentes y digo: '¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Lo anunció!'" agregó el exfutbolista del Manchester United y Real Madrid, entre otros.

Beckham confesó que se le puso "la piel de gallina" cuando vio la entrevista en la que Messi reveló que abandonaría el París Saint-Germain para jugar con el Inter Miami.

Desde luego, no vivió la emoción sólo. Además de festejar con su familia, hizo un llamado a Jorge Mas, dueño del equipo. "Llamé a Jorge de inmediato y me emocioné porque sé por lo que pasamos los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos, tratar de conseguir un terreno, ir a batallas legales... Por todos los problemas que tuvimos, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club" agregó.

Finalmente, el ahora empresario de 48 años compartió que nunca pensó volver a sentir la emoción que tenía como jugador, hasta que logró este fichaje.

"Estamos hablando del mercado deportivo más grande del mundo. Traer a Leo Messi al Inter Miami, a la MLS , al año de ganar la Copa del Mundo, a un equipo que tiene tres años… es un gran logro. Él vio esto como un proyecto, un legado, y no creo que muchos jugadores lo vean. Ven la oportunidad de jugar en diferentes lugares, pero Leo vio que no podía simplemente cambiar la cara del fútbol en este país, podía inspirar a la próxima generación y no hay mejor manera de hacerlo que caminando en nuestra cancha en Miami y teniendo todos los niños hablando de él, mirando y aprendiendo" concluyó.

