Daniel Zellhuber, el peleador de UFC que venció al bullying y se hizo atleta

Daniel Zellhuber es uno de los nuevos rostros de México en la UFC, un joven con fuerza en los puños que con su calidad e imponentes marcas se abrió las puerta de la compañía más importante de AMM en el planeta.

Con 24 años de edad, el nacido en la Ciudad de México compartió con EL UNIVERSAL Deportes el comienzo de su camino en las artes maciales mixtas, una historia que inició con solamente 12 años al combatir el bullying escolar.

“Desafortunadamente sufrí una situación de bullying durante casi toda la primaria, y en ese intento de cambiar mi forma de ser y aprender a defenderme mis papás decidieron meterme a entrenar artes maciales mixtas. Empecé a los 12 años, fue un comienzo no tan feliz, pero allí la llevamos”, narró.

Golden Boy, como es apodado, tomó esas burlas y comentarios como impulso, logrando un debut profesional a los 17 años y un récord de ocho victorias sin derrotas, cifras que de inmediato llamaron la atención de la compañía de Dana White, quien tras recibir una primera negativa por parte de Zellhuber, pudo fichar al talentoso mexicano con 21 años y marca de 11-0.

“La primera vez que la UFC me buscó dije no, tomé la decisión de aplazarlo. Un año más tarde me volvieron a buscar y tomé la oportunidad con permiso de la escuela, creo tener esa marca fuera de lo común me ayudó”, agregó.

Daniel Zellhuber, quien brilló en la más reciente visita de UFC a México derrotando en el peso ligero a Francisco Prado, mandó un mensaje para quienes sufren bullying:

“Hay muchos chicos que viven esa situación en las escuelas. Es importante que sepan que no están solos y lo importante es que lo desahoguen”.

