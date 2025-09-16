Daniel Suárez está orgulloso de sus raíces

Daniel Suárez es el único mexicano compitiendo en la máxima categoría de NASCAR. El piloto regiomontano lleva ya un largo recorrido en la Cup Series y sabe de la responsabilidad que conlleva no sólo representar a su país, sino a toda la comunidad latina en Estados Unidos.

“No solamente es representar a tu gente en el mundo de NASCAR, en las pistas... También fuera de estas. Ser un buen ejemplo, poder conectar con la comunidad, platicar con ellos, inspirarlos, darles esperanza de lo que están haciendo, lo que quieren buscar. Para mí es algo muy importante”, comentó.

Semanas atrás, Suárez recibió un reconocimiento de manos de Juan Sabines, Cónsul de México en Orlando, Florida. El todavía piloto número ‘99’ del equipo Trackhouse Racing se dijo orgulloso de todo esto, debido a que puede contar a la gente cómo inició desde abajo y logró llegar a cumplir sus sueños fuera del territorio nacional, al igual que lo intentan muchos de sus compatriotas en la Unión Americana.

“La cosa en la cual yo estoy más orgulloso de todo es poder compartir mi historia, de ser mexicano y de venir de Monterrey, de inicios muy humildes, y el día de hoy de poder conectar con toda mi comunidad. Es algo con lo que me siento muy afortunado, orgulloso y poder ser reconocido en el Consulado Mexicano en Orlando fue un momento muy bonito”, concluyó.

Se trató de una nueva recompensa por su ya prolongada trayectoria en uno de los seriales más importantes del automovilismo en Estados Unidos.