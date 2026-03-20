Daniel López 'El Satánico' critica el ascenso fácil de nuevas generaciones

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Luego de ver pasar a centenares de luchadores, Daniel López, El Satánico, ha detectado un fenómeno que lo inquieta: Las nuevas generaciones parecen escalar posiciones en las carteleras sin pagar el precio del sacrificio.

Para el gladiador tapatío, ese ascenso apresurado refleja una falta de respeto hacia el lugar que ocupan, pues considera que la verdadera lucha libre se forja con disciplina, entrega y años.

“Había giras en las que se vivía compañerismo. Compartíamos cuarto entre seis luchadores. Hoy hace falta sacrificio. No quiero que sufran, pero sí que valoren”, dijo.

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