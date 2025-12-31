¿Cuándo, quiénes y dónde se jugará el primer partido de futbol del 2026?

Llegó el momento de despedirse del 2025 y darle la bienvenida al 2026, año donde se jugará la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, antes del torneo de naciones más importante y los eventos más destacados, habrá un partido que destaca como el primero del año.

En Auckland, Nueva Zelanda, a las 22:00 horas (tiempo de Ciudad de México), el Auckland FC enfrentará al Newcastle Jets en el estadio Mount Smart por la jornada 11 de la liga de Australia.

Neozelandeses y australianos serán los encargados de dar el puntapié inicial del 2026 futbolístico. Sin embargo, habrá partidos en la liga considerada más competitiva del mundo.

La Premier League de Inglaterra también ofrecerá partidos este 1 de enero del 2026.

El primer duelo será entre el Crystal Palace y Fulham, aunque a la misma hora se jugará el partido entre Liverpool y Leeds United.

Más tarde, Brentford recibirá al Tottenham y el Sunderland será anfitrión del Manchester City.

