Más Información

¿Cuándo, quiénes y dónde se jugará el primer partido de futbol del 2026?

¿Cuándo, quiénes y dónde se jugará el primer partido de futbol del 2026?

Chicharito reflexiona sobre su 2025 y confiesa que volver a Guadalajara "fue un retroceso"

Chicharito reflexiona sobre su 2025 y confiesa que volver a Guadalajara "fue un retroceso"

Estos son los 50 equipos más valiosos del mundo; la NFL domina el ranking

Estos son los 50 equipos más valiosos del mundo; la NFL domina el ranking

College Football de la NCAA 2025: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final?

College Football de la NCAA 2025: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final?

FOX Sports se despide de otro gran periodista especializado en Fórmula 1

FOX Sports se despide de otro gran periodista especializado en Fórmula 1

Llegó el momento de despedirse del 2025 y darle la bienvenida al , año donde se jugará la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, antes del torneo de naciones más importante y los eventos más destacados, habrá un partido que destaca como el primero del año.

En Auckland, Nueva Zelanda, a las 22:00 horas (tiempo de Ciudad de México), el Auckland FC enfrentará al Newcastle Jets en el estadio Mount Smart por la jornada 11 de la liga de Australia.

Lee también

Neozelandeses y australianos serán los encargados de dar el puntapié inicial del 2026 futbolístico. Sin embargo, habrá partidos en la liga considerada más competitiva del mundo.

La Premier League de Inglaterra también ofrecerá partidos este 1 de enero del 2026.

El primer duelo será entre el Crystal Palace y Fulham, aunque a la misma hora se jugará el partido entre Liverpool y Leeds United.

Más tarde, Brentford recibirá al Tottenham y el Sunderland será anfitrión del Manchester City.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS