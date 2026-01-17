Cruz Azul vs Puebla EN VIVO - Jornada 3 - Clausura 2026 - Liga MX

Cruz Azul y Puebla se miden esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, donde ambos equipos fungen como local, La Máquina lo es como administrativo, pero La Franja lo es porque es su casa.

El cuadro dirigido por Nicolás Larcamón llega como gran favorito a llevarse el triunfo en su segundo duelo jugando en este escenario, que es su hogar de manera provisional.

Su presentación en el Clausura 2026 no fue la mejor, pues el cuadro celeste cayó ante el León 2-1. Para el segundo partido, Cruz Azul le regresó la alegría a su afición, luego de vencer 2-0 al Atlas.

Tal y como le sucedió a los de la Noria, Puebla también se presentó en el certamen con una derrota, tras caer 1-0 frente a los Zorros del Atlas. Los camoteros compusieron el camino en la fecha pasada al vencer 2-1 al Mazatlán.

Ambos equipos están en búsqueda de su segunda victoria consecutiva y, los dos están jugando como local en este encuentro, por lo que se espera sea un juego llamativo.

CRUZ AZUL VS PUEBLA MINUTO A MINUTO