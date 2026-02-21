Cruz Azul, ¿la verdadera prueba para el invicto Chivas?

Chivas viaja al estadio Cuauhtémoc para medirse a Cruz Azul con toda la intención de estirar su invicto y alejarse en la clasificación.

Con un paso impoluto, el Rebaño está en lo más alto, con 18 unidades; La Máquina está al acecho, con 13 puntos, por lo que una victoria los pondría a dos de diferencia.

Esta, sin duda, es la prueba más pesada para Gabriel Milito y sus dirigidos, tomando en cuenta que América fue una víctima fácil para los rojiblancos.

Bajo este panorama del choque entre el líder y su cazador, el encuentro se coloca como el más electrizante de la Jornada 7.

Luego de haber caído 2-1 frente al León en la primera fecha del campeonato, La Máquina recompuso la marcha y ha sumado seis triunfos en los últimos siete juegos (contando Concacaf Champions Cup frente a Vancouver FC). Solamente registró un empate con el Toluca (1-1).

El presente cementero también es de cuidado, eso añade un atractivo mayúsculo al duelo frente a los tapatíos.

Ambas escuadras arriban con la misma cantidad de goles a favor (11), pero el Guadalajara tiene una mayor solidez en la parte baja, con solamente cuatro anotaciones en contra; mientras que los capitalinos suman siete.