Cruz Azul gana un nuevo aficionado por la llegada de Christian Ebere; es un jugador de la Champions League

Este martes el Galatasaray aplastó a la Juventus en la ida de los playoffs de la Champions League y el delantero titular del equipo turco fue Victor Osimhen, quien al finalizar el partido, se confesó como nuevo aficionado del Cruz Azul.

El atacante del Galatasaray, originario de Nigeria, compartió vestidor con Christian Ebere, nuevo refuerzo de la Máquina, en el campeonato mundial sub 17 de 2015 llevado a cabo en Chile. Por eso, un reportero de TNT Sports le preguntó si se acordaba de esas épocas y si lo apoyaba en su travesía por el futbol mexicano.

"Él es un hermano para mí, me cae bien y es adicto al trabajo, siempre está corriendo en el gimnasio, es el último jugador que se va después del entrenamiento", mencionó Osimhen con una sonrisa en el rostro.

"Me alegra de que haga lo suyo, que esté viviendo sus sueños y hablamos de vez en cuando. La liga mexicana es muy difícil y es un talento de primer nivel", agregó el exjugador del Napoli.

Finalmente, al ser cuestionado si ahora sería aficionado al Cruz Azul, respondió que "sin duda, a donde quiera que vaya apoyaré a ese club".

