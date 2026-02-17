Más Información

Cruz Azul gana un nuevo aficionado por la llegada de Christian Ebere; es un jugador de la Champions League

Cruz Azul gana un nuevo aficionado por la llegada de Christian Ebere; es un jugador de la Champions League

Edson Álvarez se pierde los partidos contra Portugal y Bélgica

Edson Álvarez se pierde los partidos contra Portugal y Bélgica

Gianluca Prestianni asegura que "en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinícius"

Gianluca Prestianni asegura que "en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinícius"

La Confederación Brasileña de Futbol se solidariza con Vinícius Júnior tras denuncia de nuevo episodio de racismo

La Confederación Brasileña de Futbol se solidariza con Vinícius Júnior tras denuncia de nuevo episodio de racismo

Erika Piancastelli, ilusionada de seguir viendo crecer a la Liga Mexicana de Softbol

Erika Piancastelli, ilusionada de seguir viendo crecer a la Liga Mexicana de Softbol

Este martes el Galatasaray aplastó a la Juventus en la ida de los playoffs de la Champions League y el delantero titular del equipo turco fue Victor Osimhen, quien al finalizar el partido, se confesó como nuevo aficionado del .

El atacante del Galatasaray, originario de Nigeria, compartió vestidor con Christian Ebere, nuevo refuerzo de la Máquina, en el campeonato mundial sub 17 de 2015 llevado a cabo en Chile. Por eso, un reportero de TNT Sports le preguntó si se acordaba de esas épocas y si lo apoyaba en su travesía por el futbol mexicano.

Lee también

"Él es un hermano para mí, me cae bien y es adicto al trabajo, siempre está corriendo en el gimnasio, es el último jugador que se va después del entrenamiento", mencionó Osimhen con una sonrisa en el rostro.

"Me alegra de que haga lo suyo, que esté viviendo sus sueños y hablamos de vez en cuando. La liga mexicana es muy difícil y es un talento de primer nivel", agregó el exjugador del Napoli.

Finalmente, al ser cuestionado si ahora sería aficionado al Cruz Azul, respondió que "sin duda, a donde quiera que vaya apoyaré a ese club".

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS