Cristo Redentor apaga sus luces en apoyo a Vinicius tras ser víctima de racismo

Uno de los más importantes monumentos en el mundo se sumó a las muestras de apoyo para el atacante del Real Madrid, Vinicius Jr.

Jugador que durante la fecha del balompié español, sufrió de gritos racistas en el Estadio Mestalla, cancha del Valencia.

Lee también VIDEO: Futbolista rompe en llanto en pleno partido por la muerte de su madre

La acción, formó parte de una colaboración entre la Confederación Brasileña de Futbol y el Observatorio de Discriminación Racial en el Futbol.

Ante la imagen, que rápidamente se hizo viral este lunes, fue la misma estrella del Real Madrid, quien agradeció la situación en sus redes sociales con un emotivo mensaje.

Lee también Vinicius Jr explotó contra el presidente de LaLiga por gritos discriminatorios: "Omitir lo que pasó te hace igual a los racistas"

"Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha. Agradezco mucho toda el cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado", escribió.

FOTO: ESPECIAL