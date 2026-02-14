Más Información

Cristiano Ronaldo volvió a las canchas y anotó su gol número 926

Christian Martinoli y Luis García celebran el Día de San Valentín declarándose su amor

Chivas vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 14 de febrero

Antonio Mohamed rompió el silencio sobre su posible salida del Toluca

El Barcelona se queja y denuncia una "doble vara" en los criterios arbitrales tras polémica en Copa del Rey

Después de tres partidos ausente por una huelga contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el manejo de inversión en Al Nassr, el astro portugués volvió a las canchas y lo hizo de la forma en la que mejor le sale: con goles.

En el partido correspondiente a la jornada 22 contra Al-Fateh, Ronaldo hizo a un lado su molestia por lo que él considera una falta de inversión en el equipo y supuestos retrasos en el pago de los salarios de los empleados del club.

Por su huelga, Ronaldo se perdió dos juegos de liga y los octavos de final de la AFC Champions League, sin embargo, volvió con la misma determinación de siempre.

Al minuto 18, Cristiano recibió un centro por el costado izquierdo y dentro del área, solamente estiró su pierna y de primera intención, colocó el pie de forma que el balón ingrese en el ángulo inferior izquierdo del portero rival.

Así, el excapitán y multicampeón con el Real Madrid alcanzó la cifra de 926 goles oficiales, cada vez más cerca de su meta de mil anotaciones.

Mientras tanto, su gol ayudó a la posterior victoria por 2-0 que deja al Al Nassr en segundo lugar, tan solo un punto por debajo del Al Hilal.

