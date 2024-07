Cristiano Ronaldo se retiraría del futbol tras jugar un partido con su hijo

La Eurocopa 2024 dejó hace unos días una de las imágenes más emotivas, al ver llorar a Cristiano Ronaldo junto a Pepe en la eliminación de Portugal ante Francia.

Lo que significó la última competencia de ese nivel para Ronaldo, quien pese a no tener un papel brillante todavía ve lejana la idea del retiro profesional al tener el plan de pasar a la historia y jugar al lado de su hijo.

Un escenario que reveló Adrian Mutu, exjugador profesional que agregó que la idea es viable al estar ambos dentro de la estructura del Al Nassr.

"Su verdadera motivación. El hecho de que quiere jugar un partido oficial con su hijo y por eso no se rinde. En Al Nassr es posible. Si estuviera en otro equipo, no sé, el Real Madrid, sería más difícil. Pero desempeñar un papel juntos en un año, no creo que sea imposible”, dijo Mutu a iAM Sport.

De momento, Cristiano Ronaldo Júnior, tiene 14 años de edad y se encuentra jugando en las categorías inferiores, en las que ha tenido muy buenas actuaciones al levantar campeonatos.