Copa del Mundo de 2026: Las grandes estrellas que se perderán el Mundial

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá está en su cuenta regresiva, sumando cada día nuevas selecciones invitadas a la justa llena de historia de la FIFA.

Luego de una nueva fecha de compromisos internacionales en todo el mundo, muchos países han asegurado su lugar, y con ello varias estrellas del balompié, quienes han cargado con sus equipos tras largas eliminatorias.

Al momento, el Mundial ya suma un total de 34 invitados, esperando en las siguientes horas aumentar la lista y definir en el repechaje en México en 2026 a los últimos clasificados.

Por desgracia, pese al aumento a 48 selecciones por parte de la FIFA, varios países se han quedado con las ganas y, con ello, varios futbolistas de clase internacional, quienes tendrán que ver el torneo por televisión, aquí te dejamos una lista de los futbolistas que no estarán.

LAS GRANDES ESTRELLAS QUE NO ESTARÁN EN LA COPA DEL MUNDO DE 2026