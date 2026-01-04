Más Información

Tyson Fury finaliza su quinto retiro; el boxeador regresará al cuadrilátero

Copa Africana: Horario y canales para ver EN VIVO a Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026; HOY, domingo 4 de enero

NFL: Horario y canales para ver los partidos de la Semana 18; HOY, domingo 4 de enero

Osleys Iglesia, el posible rival de Canelo Álvarez en su regreso al cuadrilátero

NFL: Ravens y Steelers, por el último boleto para los playoffs

En la , el camino de Sudáfrica continuará este domingo en los Octavos de Final, donde se enfrentará a Camerún en la cancha del Agdal Medina Stadium en Rabat, Marruecos, por el sueño de levantar el trofeo del certamen.

Los “Bafana Bafana” llegaron a esta instancia después de asegurar el segundo lugar del Grupo B de la Copa. A lo largo de la Fase de Grupos, dejaron un saldo de dos victorias (Angola y Zimbabue) y una derrota (Egipto).

Cabe recordar que, en seis meses, Sudáfrica será el primer rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Razón por la cual los dirigidos por Javier Aguirre siguen de cerca los pasos de la escuadra africana.

Sin embargo, esto será hasta el próximo 11 de junio en el partido inaugural de la justa mundialista. Por lo pronto, Sudáfrica continuará en la lucha por conquistar la Copa Africana de Naciones.

Sudáfrica en la Fase de Grupos de la Copa de Naciones - Foto: AFP
¿Cuándo y dónde se podrá ver el partido de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones?

Domingo, 4 de enero

  • Sudáfrica vs Camerún | Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión FOX One y Claro Sports.

Sudáfrica en la Fase de Grupos de la Copa de Naciones - Foto: AP
