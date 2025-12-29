Más Información

Copa Africana: Horario y canales para ver el partido de Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026; este lunes, 29 de diciembre

Copa Africana: Horario y canales para ver el partido de Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026; este lunes, 29 de diciembre

San Francisco 49ers sufre en victoria frente los Chicago Bears

San Francisco 49ers sufre en victoria frente los Chicago Bears

Las Vegas Raiders con grandes posibilidades de tener la primera selección en el Draft de 2026

Las Vegas Raiders con grandes posibilidades de tener la primera selección en el Draft de 2026

Lucas Ocampos sufre una parálisis facial y queda fuera de la pretemporada de Rayados

Lucas Ocampos sufre una parálisis facial y queda fuera de la pretemporada de Rayados

Miguel Borja ya está en México; Cruz Azul encuentra a su nuevo referente ofensivo

Miguel Borja ya está en México; Cruz Azul encuentra a su nuevo referente ofensivo

El camino de en la Copa Africana de Naciones continuará este lunes, 29 de diciembre, después de que los “Bafana Bafana” sufrieran una derrota ante Egipto. En el Gran Estadio de Marrakech, Marruecos, disputarán la Jornada 3 del Grupo B, donde se enfrentarán a Zimbabue en la búsqueda de una victoria.

La derrota ante la escuadra egipcia comprometió a Sudáfrica, puesto que dejaron escapar tres valiosos puntos en la Fase de Grupos. Desde los once pasos, el delantero Mohamed Salah le dio a Egipto una solitaria anotación que, al final, culminó con una victoria (0-1) que los clasificó a los Octavos de Final del torneo.

Sudáfrica cerrará la tercera fecha ante Zimbabue. La esperanza de clasificar a la siguiente ronda se mantiene viva, más aún porque ocupan el segundo lugar del Grupo B con tres puntos. Por debajo de ellos, se encuentran Angola y Zimbabue con un solo punto; mientras que Egipto lidera el grupo con seis unidades.

Cabe recordar que, en el Mundial de 2026, los “Bafana Bafana” serán rivales de México en la Fase de Grupos. Así como en un lejano 2010, ambas escuadras se medirán en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver la Jornada 3 del Grupo B de la Copa Africana de Naciones.

Lee también

Conoce cuándo y dónde ver el próximo juego de Sudáfrica, el oponente de México en el Mundial 2026, en la Copa Africana / FOTO: AP
Conoce cuándo y dónde ver el próximo juego de Sudáfrica, el oponente de México en el Mundial 2026, en la Copa Africana / FOTO: AP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Copa Africana de Naciones?

Lunes, 29 de diciembre

  • Zimbabue vs Sudáfrica | 10:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.

Lee también

Jugadores de la selección de Sudáfrica celebran uno de los dos goles anotados ante Angola en la Copa Africana de Naciones. FOTO: AP
Jugadores de la selección de Sudáfrica celebran uno de los dos goles anotados ante Angola en la Copa Africana de Naciones. FOTO: AP

Google News

Noticias según tus intereses