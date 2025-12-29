El camino de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones continuará este lunes, 29 de diciembre, después de que los “Bafana Bafana” sufrieran una derrota ante Egipto. En el Gran Estadio de Marrakech, Marruecos, disputarán la Jornada 3 del Grupo B, donde se enfrentarán a Zimbabue en la búsqueda de una victoria.

La derrota ante la escuadra egipcia comprometió a Sudáfrica, puesto que dejaron escapar tres valiosos puntos en la Fase de Grupos. Desde los once pasos, el delantero Mohamed Salah le dio a Egipto una solitaria anotación que, al final, culminó con una victoria (0-1) que los clasificó a los Octavos de Final del torneo.

Sudáfrica cerrará la tercera fecha ante Zimbabue. La esperanza de clasificar a la siguiente ronda se mantiene viva, más aún porque ocupan el segundo lugar del Grupo B con tres puntos. Por debajo de ellos, se encuentran Angola y Zimbabue con un solo punto; mientras que Egipto lidera el grupo con seis unidades.

Cabe recordar que, en el Mundial de 2026, los “Bafana Bafana” serán rivales de México en la Fase de Grupos. Así como en un lejano 2010, ambas escuadras se medirán en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver la Jornada 3 del Grupo B de la Copa Africana de Naciones.

Conoce cuándo y dónde ver el próximo juego de Sudáfrica, el oponente de México en el Mundial 2026, en la Copa Africana / FOTO: AP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Copa Africana de Naciones?

Lunes, 29 de diciembre

Zimbabue vs Sudáfrica | 10:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.

