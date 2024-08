Competidor del Maratón CDMX en silla de ruedas sufre aparatosa caída por culpa de una coladera

La edición XLI del Maratón de la Ciudad de México se llevó a cabo este domingo a lo largo y ancho de emblemáticas calles de la capital mexicana.

Desafortunadamente, no todas las noticias terminaron siendo buenas en la carrera, ya que un participante sufrió un aparatoso accidente.

El paratleta mexicano Pedro Gandarilla terminó cayéndose de su silla de ruedas por culpa de una alcantarilla luego de que una de sus llantas impactara con el objetivo metálico.

Apenas habían transcurrido 20 minutos de la competencia, cuando el deportista mexiquense perdió la oportunidad de finalizar el Maratón CDMX 2024.

Pedro Gandarilla logró levantarse y se volvió a subir en su silla de ruedas, pero no pudo continuar en la carrera porque un cable de su aparato se soltó y ya no le permitió conducirlo.

Por fortuna para el paratleta, la fuerte caída no pasó a mayores, aunque no pudo ocultar su frustración al llevarse las manos al rostro y saber que no podía seguir luchando en el Maratón de la Ciudad de México.